На Херсонщині судитимуть очільницю окупаційної виборчої комісії

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У Херсонській області завершили розслідування щодо 56-річної жительки регіону, яку обвинувачують в організації незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території Каланчака.

За даними слідства, у грудні 2023 року жінка очолила так звану дільничну виборчу комісію. Вона добирала працівників, організовувала їхню роботу, агітувала місцевих жителів брати участь у голосуванні та облаштовувала виборчу дільницю російською символікою.

Також обвинувачена брала участь в обліку бюлетенів і передаванні їх до територіального виборчого органу, а також давала коментарі російським пропагандистським медіа.

Обвинувальний акт скерували до суду. Жінці інкримінують добровільну участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура.

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