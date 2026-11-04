На Хмельниччині 45-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини

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За даними поліції, чоловік товаришував із вітчимом дівчини та знав про її неповноліття.

Він запросив її до свого будинку в одному із сіл Хмельницького району, де, за версією слідства, вчинив злочин.

Про подію дівчина розповіла матері, яка звернулася до правоохоронців. Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру.

Суд узяв чоловіка під варту без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Хмельницької області

У Києві 34-річного чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі за зґвалтування своєї 10-річної доньки. Його визнали винним за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Публічне обвинувачення у справі підтримували ювенальні прокурори Київської міської та Голосіївської окружної прокуратур.

На Кіровоградщині 52-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної дівчинки. Після злочину дитина завагітніла та в серпні 2025 року народила. Суд також зобов’язав засудженого виплатити потерпілій 300 тисяч гривень моральної компенсації.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 21-річного мешканця Львівщини, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої. За даними слідства, чоловік скористався безпорадним станом 17-річної дівчини.

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