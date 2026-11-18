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На Шепетівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 41-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки.

За даними слідства, він зберігав у господарській будівлі корпус гранати з підривачем, електродетонатор і дві тротилові шашки вагою по 400 грамів.

У вересні 2026 року правоохоронці вилучили ці предмети. Експертиза підтвердила, що тротилові шашки придатні до вибуху.

Чоловікові інкримінують незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура

На Черкащині чоловік зберігав у школі гранатомет, тротил і боєприпаси.

На Житомирщині правоохоронці розслідують незаконне поводження з боєприпасами після того, як чоловік надіслав дружині гранату поштою. За даними слідства, він незаконно носив, зберігав і передавав вибухонебезпечні предмети. Під час невідкладного обшуку в його оселі поліцейські виявили близько десяти гранат різного походження.

У Кропивницькому правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який під час спілкування з поліцейськими кинув у їхній бік гранати та відкрив вогонь з автоматичної зброї.

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