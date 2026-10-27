На Хмельниччині чоловіка судитимуть за повторний збут метадону

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У Славуті на Хмельниччині судитимуть 44-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у неодноразовому незаконному продажі метадону. Упродовж травня–вересня 2026 року правоохоронці задокументували чотири епізоди збуту наркотичного засобу — загалом чоловік продав 32 таблетки.

Прокурори Шепетівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактами незаконного збуту наркотичних засобів, зокрема вчиненого повторно. Йдеться про частини 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 44-річний житель Славути перебував на замісній підтримувальній терапії через опіоїдну залежність. Водночас, як стверджують правоохоронці, чоловік придбавав і зберігав таблетки, що містять метадон, з метою подальшого продажу.

Метадон є наркотичним засобом, обіг якого обмежений законодавством України.

Упродовж п’яти місяців — із травня до вересня 2026 року — правоохоронці задокументували чотири факти незаконного збуту метадону. Загалом, за даними слідства, обвинувачений продав 32 таблетки з вмістом наркотичного засобу.

За інкриміновані правопорушення чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура

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