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На Хмельниччині командиру військової частини та двом його підлеглим повідомили про підозру. За даними слідства, офіцер використовував військовослужбовців для ремонту власних автомобілів замість виконання ними службових завдань із протиповітряної оборони.

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону встановлено, що із серпня по листопад 2026 року полковник залучав трьох підлеглих до ремонту автомобілів, які придбав у США. Замість виконання військових обов’язків сержант і двоє водіїв роти матеріально-технічного забезпечення працювали на приватній станції технічного обслуговування, облаштованій командиром у Хмельницькому районі.

Щоб приховати відсутність військовослужбовців на службі, командир наказував вносити їх до складу мобільної вогневої групи, завданням якої було знищення повітряних цілей противника. Водночас на підставі неправдивих відомостей у документах підлеглі продовжували отримувати грошове забезпечення.

Під час обшуків вилучено три автомобілі, 11 кузовів ввезених з-за кордону авто, двигуни, запчастини, документи, комп’ютерну техніку, а також 35,3 тис. доларів США, 136 тис. грн і 4,6 тис. євро. На території СТО також виявили військове спорядження, гранати та елементи боєприпасів.

Командира підозрюють в організації ухилення підлеглих від виконання обов’язків військової служби, двох військовослужбовців - в ухиленні від їх виконання.

Третій військовий, причетний до схеми, за даними слідства, помер незадовго до її викриття.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Командира звільнили з посади та перевели в розпорядження командування Повітряних Сил України.

Розмір завданих державі збитків встановлюють за результатами експертизи. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Нагадаємо, що На Дніпропетровщині командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки. У Рівному командир військової частини змушував підлеглих будувати йому приватний будинок

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