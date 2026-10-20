На Хмельниччині лікарі оформлювали фіктивні діагнози за $10–12 тисяч

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На Хмельниччині викрили групу з п’яти осіб, серед яких троє лікарів військово-лікарської комісії, які за 10–12 тисяч доларів допомагали оформити II групу інвалідності без законних підстав.

Організатором схеми виявився 40-річний житель Івано-Франківщини, який залучив медиків та працівника обласного центру екстреної меддопомоги. Вони оформлювали фіктивне лікування та вигадували діагнози для незаконного виїзду за кордон або оформлення догляду.

Схема діяла з червня 2026 року. Усім п’ятьом учасникам повідомили про підозру у зловживанні впливом, а організатору додатково інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через кордон. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Джерело: Офіс Генпрокурора.

У Києві викрили двох медичних працівників та їхнього спільника, які, за даними слідства, вимагали гроші за допомогу в оформленні фіктивної інвалідності. За свої послуги вони обіцяли допомогти чоловікові за $12 тисяч.

У Києві викрили топпосадовця КМДА, який оформив собі фейкову інвалідність.

Крім того, на Дніпропетровщині викрили медиків, які допомагали чоловікам призовного віку отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон за хабарі. За свої послуги підозрювані просили 500 доларів.

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