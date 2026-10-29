На Хмельниччині незаконно видобули майже 57 тисяч тонн торфу на 142 млн грн

0:00 / 0:00

На Хмельниччині директору приватного підприємства повідомили про підозру в незаконному видобутку та продажу торфу без спеціального дозволу.

За даними слідства, у Шепетівському районі на ділянці площею понад 2,6 га видобули більш як 113 тисяч кубометрів торфу — майже 57 тисяч тонн.

Земля була призначена для особистого селянського господарства. Унаслідок робіт утворилося шість ставків, а екологічна інспекція оцінила завдані державі збитки майже у 142 млн грн.

Під час 12 обшуків правоохоронці виявили майже 23 тонни готової продукції та 65 тонн сировини. Суд також наклав арешт на майно 38-річного підозрюваного.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

На Черкащині повідомили про підозру депутату однієї з міських рад області у справі про незаконний видобуток і продаж піску. За даними слідства, від двох епізодів державі могли завдати загалом майже 750 млн грн збитків, а у схемі вже фігурують п’ятеро підозрюваних. Правоохоронці також заявляють про незаконний продаж видобутої сировини та легалізацію отриманих коштів.

Правоохоронці повідомили про підозру директору товариства, яке, за даними слідства, незаконно видобуло майже 38 тисяч тонн пісковику на Вінниччині. Збитки, завдані державі, оцінили у понад 337 млн грн.

Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора підприємства, яке займалося видобутком піску з річки Десна на Київщині. За даними слідства, незаконно видобули майже 39 тис. тонн піску, що завдало довкіллю збитків на 22,5 млн грн.

Читай нас у