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На Хмельниччині за апеляційною скаргою прокурорів 26-річній жінці збільшили термін ув'язнення з 2 років 6 місяців до 3 років 6 місяців. Через систематичне невиконання батьківських обов'язків її малолітній син опинився у стані критичного виснаження.

Після народження хлопчика в серпні 2024 року мати не забезпечувала йому належного харчування та догляду. Попри особливі потреби дитини, зумовлені станом здоров'я, жінка ігнорувала рекомендації медиків і відмовлялася від госпіталізації.

У січні 2025 року майже шестимісячного хлопчика у критичному стані доправили до реанімації. Його вага становила лише 2,8 кг — майже стільки ж, скільки при народженні. Дефіцит маси тіла сягав 53%.

Медики діагностували тяжку білково-енергетичну недостатність та крайнє виснаження. За висновком експертизи, ці порушення здоров’я мали ознаки тяжких тілесних ушкоджень, становили небезпеку для життя і без своєчасної медичної допомоги могли призвести до смерті дитини.

Сім’я перебувала під постійним соціальним супроводом. Однак попри підтримку та неодноразові попередження жінка продовжувала нехтувати потребами сина, а соціальні виплати витрачала на власні потреби. Раніше її вже притягували до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

У липні 2026 року суд першої інстанції визнав жінку винною у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України), та призначив їй 2 роки 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори оскаржили вирок через м’якість покарання, наголосивши на тривалому неналежному догляді, тяжких наслідках для здоров’я немовляти та реальній загрозі його життю.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурорів, скасував вирок у частині призначеного покарання та збільшив строк ув’язнення до 3 років 6 місяців.

Наразі жінку позбавлено батьківських прав. Після лікування хлопчик перебуває у дитячому закладі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. На Житомирщині розслідують смерть немовляти в пологовому відділенні лікарні. На Прикарпатті 18-річну матір засудили до семи років за вбивство немовляти. Трьох жінок викрили на продажі немовля у Китай за $6 тисяч.

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