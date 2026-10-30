На Хмельниччині судитимуть чоловіків, які напали на поліцейських з автоматом

0:00 / 0:00

У Хмельницькій області судитимуть двох чоловіків віком 31 та 34 роки, які погрожували правоохоронцям автоматичною зброєю під час виїзду поліції на повідомлення про стрілянину. Один із фігурантів дістав із багажника автомобіля автомат АК-12 і спрямував його в бік поліцейських. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Подія сталася в серпні поблизу села Романіни Славутської громади. Поліцейські прибули на місце відпочинку біля місцевого кар’єра після повідомлення громадян про стрілянину.

Під час спілкування правоохоронців із двома чоловіками, які перебували на місці події, 31-річний житель села Вачів Улашанівської громади почав погрожувати поліцейському та намагався завдати йому тілесних ушкоджень.

У цей час інший фігурант — 34-річний житель Київської області — дістав із багажника автомобіля автомат АК-12 і спрямував його в бік правоохоронців.

Чоловік перезарядив автомат, імітуючи досилання патрона в патронник, та погрожував застосувати зброю.

Завдяки злагодженим діям поліцейських протиправні дії вдалося припинити, а обох чоловіків — затримати. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Слідчі Шепетівського районного управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду за процесуального керівництва прокуратури.

Дії чоловіків кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 345 КК України — погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків;

ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї.

Наразі обвинувальний акт передали на розгляд суду.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

На Закарпатті двох учасників злочинного угруповання, яке вимагало в підприємців і місцевих жителів мільйони гривень та долари за вигадані борги й можливість вести бізнес, засудили до тривалого ув’язнення. Співорганізатор отримав 8 років і 6 місяців позбавлення волі, а один із виконавців — 7 років і 6 місяців.

Раніше на Івано-Франківщині викрили трьох молодих мешканців Коломийщини, які, за даними слідства, викрали майже 645 тисяч гривень із банківських рахунків 16 українців. Серед підозрюваних — неповнолітній, а серед потерпілих — троє військовослужбовців.

Раніше слідчі Шевченківського управління поліції Києва спільно з кіберполіцієюзавершилидосудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно киянина, який ошукав волонтера-колишнього військовослужбовця.

Нагадаємо, у Києві шахраї виманювали гроші за оренду неіснуючих квартир.

Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого, за версією слідства, обманювали громадян України та інших країн через платформи для знайомств і месенджери.

Читай нас у