На Хмельниччині судитимуть експосадовця ДСНС за закупівлю непридатних захисних костюмів

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Прокурори Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. Фігуранта звинувачують у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що посадовець, очолюючи комісію з оборонних закупівель, сприяв придбанню 1730 комплектів радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які не відповідали державним стандартам.

Попри відсутність сертифікатів відповідності, посадовець рекомендував постачальника, після чого було підписано угоду та перераховано понад 14 мільйонів гривень бюджетних коштів. Для відшкодування завданих збитків на майно обвинуваченого накладено арешт на суму 2,3 мільйона гривень.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура.

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