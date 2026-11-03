На Хмельниччині судитимуть організатора схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон за хабарі

У Кам’янці-Подільському перед судом постане 52-річний житель Києва, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги він вимагав 15 тисяч євро. Досудове розслідування у справі завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

На початку вересня правоохоронці затримали киянина, який, за даними слідства, організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Слідчі встановили, що фігурант шукав охочих незаконно виїхати з України, надавав їм необхідні інструкції, координував їхні дії та особисто доставляв до прикордонної території з Румунією. Звідти чоловіки мали незаконно перетнути державний кордон.

Незаконну діяльність викрили співробітники Кам’янець-Подільського районного управління поліції. Операцію проводили за оперативного супроводу СБУ та Державної прикордонної служби України, під процесуальним керівництвом прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців.

Чоловіка викрили під час спроби доставити одного з клієнтів із Кам’янця-Подільського до Чернівецької області. Організатор особисто приїхав за «замовником», щоб забрати його та разом вирушити до прикордонної зони.

Правоохоронці затримали фігуранта в Кам’янці-Подільському саме в момент, коли клієнт передавав йому обумовлену суму — 15 тисяч євро.

Тоді слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Після завершення досудового розслідування правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Санкція частини третьої статті 332 Кримінального кодексу України передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Тепер обставини справи та докази, зібрані слідством, розглядатиме суд.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

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