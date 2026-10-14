На Хмельниччині військових ТЦК судитимуть за побиття мобілізованого чоловіка

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо двох військовослужбовців Хмельницького районного ТЦК та СП, яких обвинувачують у побитті мобілізованого чоловіка. Обвинувальний акт скерували до суду.

Інцидент стався влітку 2024 року в приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, щойно мобілізований чоловік відмовився їхати до центру базової загальновійськової підготовки.

Після цього двоє військовослужбовців намагалися силою змусити його залишити казарму та сісти в автомобіль.

Один із фігурантів притиснув чоловіка до ліжка й утримував його, щоб той не міг чинити опір. Інший у цей час бив потерпілого по голові та тулубу.

Побиття припинив їхній колега. Він викликав правоохоронців і медиків.

Унаслідок інциденту чоловіка госпіталізували. У нього діагностували переломи носа та ребер, а також численні садна.

Під час досудового розслідування обидва фігуранти визнали свою вину та розкаялися у скоєному.

За інформацією ДБР, одного з військовослужбовців перевели до бойового підрозділу, а іншого понизили на посаді.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду. Подальшу правову оцінку діям обвинувачених надасть суд.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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