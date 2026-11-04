На Хмельниччині викрили наркозакладчицю та вилучили 100 згортків PVP

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У Старокостянтинові Хмельницької області поліцейські затримали 18-річну дівчину, яку підозрюють у розповсюдженні синтетичних наркотиків. Під час перевірки в неї вилучили 100 згортків із невідомою речовиною, яка, за висновком експертів, виявилася небезпечним наркотиком PVP («солі»).

Інцидент стався 2 листопада близько 16:30 на вулиці Миру. Працівники поліції виявили місцеву жительку, у якої було 100 так званих закладок із невідомою речовиною.

Після проведення експертизи з'ясувалося, що вилучене є синтетичним наркотиком PVP, відомим як «солі».

За інформацією правоохоронців, 18-річна дівчина раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотиків. Попри це, вона знову повернулася до протиправної діяльності.

Поліцейські затримали підозрювану в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу поліції № 1 міста Старокостянтинів оголосили дівчині підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Раніше за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва правоохоронці повідомили про підозру 39-річному чоловіку та 32-річній жінці в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропів із метою збуту. Вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку перевищує 10,5 млн гривень.

Нагадаємо, 26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.



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