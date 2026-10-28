На Хмельниччині засудили чотирьох членів банди за контрабанду бурштину до Туреччини

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Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоди про визнання винуватості відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, які організували канал незаконного вивезення бурштину до Туреччини.

Слідство довело, що з січня по червень 2023 року фігуранти закуповували сонячний камінь у Рівненській області, фасували його на базі колишнього кафе у Хмельницькому та передавали вбудованим «всліпу» кур’єрам для контрабанди. Загалом задокументовано 14 епізодів, під час яких за кордон переправили понад 157 кг бурштинових виробів та 46 одиниць сировини на суму майже 446 тис. грн.

Суд визнав усіх фігурантів винними за ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України. Організатор отримав 5 років позбавлення волі, а троє спільників — по 4 роки (усіх звільнено від відбування покарання з іспитовими термінами). Засуджені добровільно перерахували 800 тис. грн на потреби Збройних сил України, а вилучений бурштин конфісковано в дохід держави.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура.

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми незаконного експорту понад 4,7 тонни українського бурштину. Каміння вивозили за кордон під виглядом бурштину з Литви.

Заступник начальника УСБУ в Рівненській області через того самого посередника отримав від підприємця понад 22 тис. дол. США за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину.

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