На Хмельниччині жінку засудили до 3,5 року ув’язнення за незаконний продаж землі пенсіонера

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У Летичеві суд визнав жінку винною в тому, що вона без відома власника продала його земельну ділянку, а отримані гроші привласнила. Потерпілому пенсіонеру вона тривалий час допомагала через проблеми зі здоров’ям.

Як встановили правоохоронці, 54-річна місцева жителька без відома 65-річного потерпілого заволоділа його паспортом, правовстановлюючими документами на пай та банківською карткою. Згодом вона змінила пін-код картки, прив’язала до рахунку власний номер телефону та фактично отримала повний контроль над грошима пенсіонера.

Жінка незаконно увійшла до системи «Приват24», а пізніше — і до електронного кабінету пенсіонера в застосунку «Дія», де отримала доступ до його персональних документів, що дозволило їй здійснювати фінансові операції та юридично значимі дії від його імені.

Так, зловмисниця без відома родича, скориставшись його довірою та обмеженою здатністю самостійно вирішувати фінансові й правові питання, продала його земельну ділянку площею понад 2 гектари, а виручені гроші витратила на власні потреби. Також порушниця привласнила кошти, які надходили пенсіонерові як орендна плата за іншу земельну ділянку.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав жінку винною за кількома статтями: ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, що завдало потерпілому значної шкоди), ч.ч. 1, 3 ст. 357 (Викрадення, привласнення офіційних документів або заволодіння ними шляхом шахрайства) та ч.ч. 1, 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) Кримінального кодексу України. Її засуджено до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Джерело: Поліція Хмельницької області

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