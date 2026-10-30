На Хмельниччині знайшли тіла трьох зниклих підлітків в автомобілі у річці

30 жовтня на Хмельниччині знайшли автомобіль, у якому перебували тіла трьох підлітків, що зникли напередодні після святкування дня народження. Машину виявили у водоймі в Кам’янець-Подільському районі. Загинули 13-річна дівчина та двоє хлопців віком 15 і 16 років.

Трагедія сталася в районі села Гуменці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. За попередніми даними поліції, автомобіль ВАЗ 21099, у якому перебували троє неповнолітніх, з’їхав у річку вночі. Загиблими виявилися 13-річна дівчина та двоє хлопців віком 15 і 16 років. Увечері напередодні всі троє пішли на день народження до свого друга, але додому так і не повернулися.

Як шукали зниклих підлітків

30 жовтня близько 11:00 до поліції звернувся місцевий житель. Чоловік повідомив, що не може знайти свою 13-річну доньку. Під час розмови з правоохоронцями з’ясувалося, що разом із дівчиною зникли ще двоє підлітків, які також були на святкуванні. Поліцейські одразу розпочали пошуки. Правоохоронці перевіряли територію громади, а всі патрулі отримали орієнтування з прикметами зниклих дітей.

Під час перших пошукових заходів слідчі з’ясували, що незадовго до зникнення підлітки пересувалися автомобілем ВАЗ 21099. Це стало однією з важливих зачіпок у пошуках. Близько 16:00 правоохоронці знайшли автомобіль у водоймі в сусідньому селі. Усередині машини перебували тіла трьох неповнолітніх. Діти загинули.

Що відомо про аварію

За попередньою інформацією поліції, автомобіль опинився у водоймі близько 03:40. Тобто від імовірного часу аварії до моменту, коли машину знайшли, минуло понад 12 годин. Наразі правоохоронці встановлюють, як саме сталася трагедія. Слідчі з’ясовують, за яких обставин автомобіль з’їхав із дороги та хто перебував за кермом.

Поліція поки не повідомляє, що саме призвело до аварії. Також немає остаточної інформації про обставини поїздки підлітків уночі. Усі причини та деталі трагедії мають встановити слідчі. Наразі відомо лише, що троє дітей, які напередодні пішли на день народження, загинули в автомобілі, який опинився у водоймі. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

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