На Кіровоградщині чоловіка засудили до 7 років за крадіжку в 86-річної жінки

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На Кіровоградщині 35-річного чоловіка засудили до семи років ув’язнення за крадіжку грошей та особистих речей у 86-річної односельчанки.

За даними прокуратури, у січні 2025 року чоловік уночі проник до будинку жінки, поки вона спала. Він викрав зі столу 26 тисяч гривень, а також мобільний телефон із зарядним пристроєм і гаманець із ще тисячею гривень. Загальна сума збитків перевищила 27,5 тисячі гривень.

Під час розслідування правоохоронці вилучили телефон, гаманець і частину грошей — 16 450 гривень. Причетність чоловіка підтвердили докази, зокрема слід взуття, залишений у будинку.

Обвинувачений вини не визнав. За даними прокуратури, раніше він неодноразово був засуджений, зокрема за крадіжки, а новий злочин скоїв менш ніж через місяць після звільнення з в’язниці.

Маловисківський районний суд призначив чоловіку сім років позбавлення волі.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура

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