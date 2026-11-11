На Кіровоградщині судитимуть двох матерів після смерті немовлят

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На Кіровоградщині до суду передали обвинувальні акти щодо двох матерів, чиї немовлята померли після отруєння нітратами. За версією слідства, дітям готували молочні суміші на колодязній воді, у якій концентрація шкідливих речовин перевищувала норму більш ніж у 17 та 36 разів, повідомила обласна прокуратура.

Обом жінкам інкримінують злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України скерували до суду прокурори Кропивницької та Новоукраїнської окружних прокуратур.

Перший випадок стався у червні в Новоукраїнському районі. Там померла дев'ятиденна дівчинка. За даними слідства, мати готувала для неї суміш на колодязній воді, хоча перед випискою з пологового будинку медики попередили її про небезпеку такого використання води.

Лабораторний аналіз виявив перевищення допустимого вмісту нітратів більш ніж у 17 разів. Після різкого погіршення стану немовля потрапило до реанімації, однак того ж дня померло. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала гостра метгемоглобінемія — стан, за якого кров втрачає здатність належно переносити кисень до тканин.

Другий випадок зафіксували у вересні в Кропивницькому районі. За матеріалами слідства, мати протягом місяця готувала суміш для сина на воді з місцевого колодязя, попри письмове попередження медичної працівниці. Концентрація нітратів у воді перевищувала допустиму норму більш ніж у 36 разів.

Коли стан хлопчика різко погіршився, його доправили до реанімації обласної дитячої лікарні. Врятувати дитину не вдалося. Експертиза встановила, що смерть настала внаслідок набряку головного мозку, спричиненого отруєнням нітратами.

Водночас відповідно до Конституції України обидві жінки вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним вироком, нагадує Кіровоградська обласна прокуратура.

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