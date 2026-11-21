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В Устинівському закладі дошкільної освіти Кіровоградської області виявили колодязну воду з критично високим умістом нітратів – у 5,7 раза вище за допустиму норму. Попри результати лабораторного дослідження, цією водою продовжували напувати дітей і готувати їжу. За фактом порушення поліція відкрила кримінальне провадження.

«Наша моніторингова група у Кіровоградській області відвідала Устинівський заклад дошкільної освіти. У ньому на момент перевірки виховувались 76 дітей. Результат моніторингового візиту шокував: з'ясували, що в дитячому садочку використовують воду з критично високим вмістом нітратів – у 5,7 раза вищим за норму! Це показав протокол уже проведеного раніше випробування колодязної води в закладі», – написав Лубінець у суботу.

За словами омбудсмена, навіть після отримання результатів дослідження небезпечну воду продовжували використовувати для пиття та приготування їжі. Це створювало пряму загрозу життю і здоров’ю вихованців дитсадка та його працівників.

Лубінець наголосив, що вживання води з надмірним умістом нітратів може спричинити тяжкі отруєння та масові неінфекційні захворювання.

Він також нагадав, що на Кіровоградщині вже фіксували випадки смерті немовлят унаслідок отруєння нітратами через забруднену колодязну воду.

Як повідомив Дмитро Лубінець, після оперативного втручання представників Офісу омбудсмена правоохоронці відреагували на виявлене порушення.

Протягом 24 годин поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, у Вишневому та Софіївській Борщагівці 20 листопада припинили централізоване водопостачання через аварійну ситуацію на об’єктах «Київводоканалу».

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