Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією протягом доби затримали жінку, яку підозрюють в умисному вбивстві колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби. За даними слідства, 24 листопада на Київщині вона отруїла чоловіка під час побачення, про яке домовилися через сайт знайомств.

Фігурантку затримали в рейсовому автобусі в Тернополі, коли вона намагалася виїхати за кордон. За версією правоохоронців, там її мав зустріти куратор, який координував убивство українського захисника.

Затриманою виявилася 21-річна працівниця закладу швидкого харчування в Обухові. Вона шукала близьких стосунків у тематичних Telegram-каналах, де з нею зв’язався невідомий і запропонував зустріч за межами України в обмін на отруєння колишнього військового.

Погодившись на пропозицію, дівчина забрала з поштового відділення пакунок з отруйною речовиною, замаскованою під снодійне. Згодом вона надала куратору доступ до свого акаунту, через який той від її імені зв’язався з чоловіком на сайті знайомств і призначив зустріч в одному з готелів Обухова.

Під час побачення жінка непомітно додала смертельну дозу отрути в напій чоловіка. Коли він знепритомнів, фігурантка сфотографувала його документи для звіту, прибрала власні відбитки пальців, викинула посуд і залишила місце злочину.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами контактів із замовником убивства. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують розслідування та перевіряють можливу причетність підозрюваної до співпраці з російськими спецслужбами. У такому разі її дії можуть додатково кваліфікувати як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури.

Про це повідомляє СБУ.

СБУ затримала агентку фсб, яка отруїла військового ЗСУ та готувала вибухівку для терактів у Харкові.

СБУ затримала злодія-рецидивіста за вбивство майора ЗСУ на замовлення рф.