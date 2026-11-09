На Київщині 22-річному чоловіку оголосили підозру через напад на автобус Нацгвардії

У справі про сутички у Петропавлівській Борщагівці на Київщині оголосили підозру ще одному учаснику подій. За версією слідства, 22-річний чоловік закликав людей перекинути службовий автобус Національної гвардії, а сам допомагав розхитувати його та бив ногами по кузову. Загалом у цій справі підозри вже отримали шестеро людей.

Чоловікові інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. За даними слідства, під час подій у Петропавлівській Борщагівці чоловік перебував біля службового автобуса, у якому були військовослужбовці Національної гвардії України. Він не лише долучився до конфлікту, а й закликав інших присутніх перекинути транспортний засіб.

У прокуратурі стверджують, що після цього чоловік разом з іншими учасниками почав розхитувати автобус і бити ногами по його кузову. За версією слідства, таким чином вони намагалися пошкодити транспорт і зробити його непридатним до використання. «Перебуваючи безпосередньо поблизу службового автобуса, у якому знаходилися військовослужбовці Національної гвардії України, підозрюваний активно закликав присутніх до перекидання цього транспортного засобу, тим самим спонукаючи їх до вчинення протиправних дій», — розповіла Юлія Колтак.

Вона також уточнила, що чоловік особисто долучився до цих дій: разом з іншими розхитував автобус і завдавав ударів ногами по кузову. За інформацією джерела «Української правди» у правоохоронних органах, ідеться про 22-річного Дениса Дубаса, який офіційно не працевлаштований. Підозру йому оголосили 7 листопада.

Запобіжний захід чоловікові суд має обрати 9 листопада. Прокуратура планує просити про тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці підозри оголосили вже шістьом людям. Як повідомила речниця обласної прокуратури, п’ятьом фігурантам суди вже обрали запобіжні заходи. Про нову підозру повідомила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак у коментарі «Українській правді».

Валерії Ладиці, підозрюваній у причетності до подій у Петропавлівській Борщагівці, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 59 днів із можливістю внесення застави у 66 тисяч гривень. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Сутички в Петропавлівській Борщагівці завершилися підозрою 18-річному хлопцю.

Раніше правоохоронці встановили 130 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці.

Суд арештував підозрювану в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Вигівський пояснив, що загрожує батькам підлітка за участь в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці.

Читай нас у