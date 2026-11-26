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Депутати Феодосіївської сільської ради Обухівського району не підтримали створення ботанічного заказника місцевого значення «Рославка» площею 14,2 га, який мав захистити лісові насадження та природну екосистему від вирубки й забудови. Частина обранців аргументувала свою позицію тим, що річки на цій території нібито не існує.

За проєктом рішення, Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної військової адміністрації звернувся до громади з проханням погодити створення заказника в селі Рославичі ще 26 червня 2026 року. Проєкт рішення оприлюднили 13 листопада, однак під час сесії 25 листопада 13 депутатів відмовилися його підтримати.

За словами ландшафтної дизайнерки Марини Ващенко, над науковим обґрунтуванням створення заказника працювали фахівці. Водночас під час засідання депутатка Віра Чубенко заявила, що в Рославичах немає жодної річки — ні Петілі, ні Рославки, а є лише «лісові насадження та чагарники». Активістів, які виступають за збереження водойми, вона звинуватила в тому, що ті «плутають історію села».

У відповідь Ващенко зауважила, що на офіційних картах Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра річка Рославка чітко позначена. Активісти побоюються, що заперечення існування водойми та знецінення грабово-вільхових насаджень до рівня «чагарників» може відкрити шлях до забудови цієї території.

Конфлікт навколо збереження екосистеми в Рославичах триває щонайменше з 2023 року, коли виникли плани будівництва котеджного містечка на цій території.

Влітку 2026 року місцеві жителі вже повідомляли про засипання річки Петель — притоки Рославки — та вирубку вільхового гаю. За словами мешканців, у новому детальному плані територій ця притока зникла, а на її місці передбачили будівництво котеджів.

Для реалізації забудови, як стверджували місцеві жителі, забудовник зрізав пагорби та осушив болото, внаслідок чого висохло місцеве озеро.

Тоді екологічна комісія Київської обласної ради звернулася до правоохоронців із вимогою відкрити кримінальне провадження.

Про це повідомляє спільнота «Обухів – це ти» та ландшафтна дизайнерка Марина Ващенко, документи сільської ради.

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