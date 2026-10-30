На Київщині директора лікарні та двох посередників підозрюють у продажі довічної інвалідності за $10 тисяч

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На Київщині викрили ймовірну схему оформлення довічної групи інвалідності за 10 тисяч доларів. Серед затриманих — директор районної лікарні, приватний підприємець і колишній член медико-соціальної експертної комісії.

За даними слідства, фігуранти обіцяли чоловікам допомогти отримати довічну групу інвалідності за винагороду. Для цього, як стверджують правоохоронці, до медичної документації вносили неправдиві відомості про нібито багаторічне перебування людей на лікарняному.

Надалі підозрювані планували вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, щоб ті ухвалили рішення про встановлення довічної інвалідності.

Правоохоронці задокументували передачу грошей кількома траншами. Трьох фігурантів затримали після отримання всієї обумовленої суми — 10 тисяч доларів.

Під час обшуків вилучили гроші, документи та інші речові докази, які перевіряють у межах кримінального провадження.

Усім трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Київській області. Оперативний супровід забезпечують співробітники СБУ в Києві та Київській області й Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Фігуранти вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

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