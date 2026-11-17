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Правоохоронці Київської області повідомили про підозру двом жителям Білоцерківщини, які в місті Узин напали на 67-річного знайомого, пограбували його та умисно відрізали йому вухо.

За даними слідства, двоє молодиків віком 21 та 23 роки прийшли в гості до літнього чоловіка, де разом розпивали алкогольні напої. Під час застілля молодший із гостей раптово напав на господаря та почав жорстоко його бити. Намагаючись врятуватися, пенсіонер віддав зловмисникам 600 гривень та банківську картку, повідомивши пін-код.

Нападники залишили помешкання, проте невдовзі повернулися, оскільки не змогли зняти гроші з рахунку. Поки 23-річний зловмисник обшукував кімнати та забирав цінні речі, його 21-річний спільник ножем відрізав потерпілому вухо.

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури обом фігурантам оголосили підозру в розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Поліція Київської області.

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