На Київщині не добудували жодного з 26 об’єктів захисту енергетики

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У Київській області не завершили будівництво жодного з 26 об’єктів захисту енергетичної інфраструктури, хоча в офіційній звітності їхня середня готовність становить близько 55%. Вартість робіт оцінюють приблизно у 1,8 млрд грн, а підрядник уже заявляє про потребу в додаткових 400 млн грн.

Парламентарі провели засідання, присвячене ситуації з енергетикою на Київщині.

За словами Олексія Кучеренка, жоден із 26 об’єктів укриттів для енергетичних установок досі не добудували, попри звітну готовність на рівні приблизно 55%.

Нардеп звернув увагу на те, що методика визначення цього показника невідома. Крім того, замовник надав акти виконаних робіт лише на 15% від загальної вартості проєкту.

«З 26 обʼєктів укриттів для енергоустановок недобудовано жодного. У "звітності" фігурує середня готовність близько 55 відсотків.

Методика оцінки "готовності" невідома. Наданих актів виконаних робіт лише на 15 відсотків їх сукупної вартості. Сукупна вартість робіт близько 1.8 млрд грн.(стартова). Аванси близько 0.75 млрд грн.

Графік робіт передбачав здачу всіх обʼєктів до 1 жовтня 2026. Графіки вже тричі змінювалися, жодного не витримано. Нагадаю, жодний з 26 обʼєктів не добудовано.

Зараз підрядник каже про додаткове фінансування 400 млн грн», — розповів нардеп.

За інформацією Кучеренка, у Генеральному штабі також заявляють, що частина проєктів не враховує навіть імовірного ураження безпілотниками.

Олексій Кучеренко розповів, що дві компанії, пов’язані з Любомирою Кожушко, безальтернативно обрали генеральними підрядниками.

За твердженням замовника — Департаменту регіонального розвитку, — відповідну вказівку він отримав від першого заступника голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Олійника.

Водночас, за словами нардепа, ключову роль у постачанні матеріалів відігравав Владислав Соколов, хоча формальних договорів із ним не укладали. Співпраця між усіма учасниками проєкту здебільшого ґрунтувалася на усних домовленостях.

Кучеренко також повідомив, що терміни завершення будівництва наразі не може спрогнозувати або гарантувати ніхто.

«Кінець робіт ніхто не може ані спрогнозувати, ані гарантувати. За твердженням нинішнього Голови КОДА Ткаченка прийнято політичне рішення про зміну замовника - обʼєкт готова взяти на себе Агенція відновлення. Але зробити це зараз неможливо в звʼязку з відстутністю актів і відповідно неможливості передачі обʼєкту.

Зрозуміло що в такій ситуації жодного подальшого фінансування з боку Департаменту КОДА не може бути - ніхто не ризикне щось підписати», — додав народний депутат.

За результатами засідання ТСК ухвалила низку рішень щодо ситуації з будівництвом захисних споруд на енергетичних об’єктах Київщини.

Зокрема, комісія вирішила:

Негайно звернутися до СБУ, ДБР та Національної поліції із повідомленнями про ознаки злочину — до кожного органу в межах його компетенції. Звернутися до Державної аудиторської служби України (ДАСУ) з проханням провести господарсько-фінансову ревізію Департаменту Київської обласної державної адміністрації. Звернутися до Кабінету Міністрів із пропозицією докласти всіх зусиль для завершення проєкту. Запропонувати уряду невідкладно розробити законопроєкти про «плани стійкості» та фінансову дисципліну державного й місцевих бюджетів під час воєнного стану.

Таким чином, ситуація з будівництвом 26 об’єктів захисту енергетичної інфраструктури Київщини залишається невизначеною: усі споруди досі не завершені, строки здачі неодноразово переносили, а для продовження робіт підрядник просить додаткове фінансування.

Про це повідомив нардеп "Батьківщини", член ТСК ВР з питань планів стійкості Олексій Кучеренко.

Україна розраховує на конкретні результати у питаннях посилення протиповітряної оборони та підтримки енергетики під час зустрічей G7, «Рамштайну» та Коаліції охочих. Про це заявив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що всі ці заходи мають відбутися протягом листопада.

Україна вже розробила план, який має допомогти пройти зиму та впоратися з можливими перебоями в електропостачанні. Він передбачає посилення енергетичної інфраструктури, захист мостів через Дніпро та підтримку людей, які можуть залишитися без світла.

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