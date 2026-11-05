На Київщині оголосили підозру жінці за заклик перекинути автобус із нацгвардійцями

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Правоохоронці повідомили про підозру 22-річній жінці за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань під час заворушень у Петропавлівській Борщагівці.

За даними Київської обласної прокуратури, підозрювана брала участь у блокуванні підрозділу Національної гвардії України, публічно закликала присутніх перекинути службовий автобус із військовослужбовцями всередині та особисто розхитувала транспортний засіб.

Унаслідок протиправних дій автобус отримав значні механічні пошкодження. Фігурантці інкримінують порушення ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України в особливий період.

Джерело: hromadske.

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