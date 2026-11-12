На Київщині п'яний водій на смерть збив жінку та втік із місця ДТП

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Поліція Київщини розслідує обставини смертельної аварії у селі Мала Вільшанка Білоцерківського району, де 31-річний водій у стані сильного алкогольного сп'яніння наїхав на пішохідку та зник.

«Внаслідок аварії 63-річна пішохідка загинула на місці події», — повідомили у пресслужбі поліції. Правоохоронці оперативно розшукали пошкоджений автомобіль на одному з приватних подвір'ь, а перевірка за допомогою приладу Drager показала вміст алкоголю в крові кермувальника на рівні 2,28 проміле, це в 11 разів вище норми та відповідає приблизно 0,5 л випитої горілки.

Наразі зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а слідчі відкрили провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Джерело: поліція Київської області.

На Стрийщині повідомили про підозру 51-річному водієві, який збив пішохідку та залишив місце аварії. За даними слідства, рівень алкоголю в його крові у 17 разів перевищував допустиму норму.

У Києві нетверезий водій збив підлітка на електросамокаті.

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