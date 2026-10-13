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У Бучанському районі Київської області пасажирський потяг сполученням Варшава – Київ смертельно травмував 72-річну жінку. Трагедія сталася поблизу залізничної станції Вишневе. Поліція розпочала досудове розслідування.

До правоохоронців надійшло повідомлення про смертельне травмування жінки поблизу залізничної станції Вишневе.

За попередніми даними поліції Київщини, пасажирський потяг Варшава – Київ здійснив наїзд на жінку, яка рухалася поруч із залізничною колією.

Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

Від отриманих травм 72-річна жінка загинула на місці події.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Провадження відкрили за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

У поліції Київщини нагадують, що залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки. Громадян закликають бути уважними поблизу колій і переходити їх лише у спеціально відведених місцях.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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