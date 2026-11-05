На Київщині прокуратура через суд захистила 5,8 га соснового лісу від забудови
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Йдеться про державну земельну ділянку в Обухівській громаді вартістю понад 28 млн грн, яку незаконно передали в оренду під будівництво багатоквартирного будинку.
Обухівська міська рада вилучила землю з державного лісового фонду та передала її приватному товариству. Згодом ділянку зарахували до комунальної власності, зберігши призначення під житлову забудову.
3 листопада Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу прокуратури та скасував попереднє рішення суду. Незаконність вилучення державних лісових земель підтверджено.
Наступний крок — виконання судового рішення та відновлення права держави на цю територію.
Джерело: Київська обласна прокуратура
На Вінниччині чотирьох службових осіб одного з лісництв Гайсинського надлісництва підозрюють у незаконній вирубці цінних порід дерев, що завдала державі понад 5,5 млн грн збитків. За даними слідства, двоє лісничих і двоє майстрів діяли організованою групою та отримали понад 3,1 млн грн неправомірної вигоди.
На Тячівщині державне підприємство «Ліси України» відшкодувало до бюджету Углянської громади понад 1,2 млн грн збитків, завданих довкіллю внаслідок незаконної рубки дерев. Кошти стягнули за позовом прокуратури після того, як суди двох інстанцій підтвердили обґрунтованість вимог.
Нагадаємо, на Сумщині судитимуть керівника одного з лісгоспів області, якого обвинувачують у продажу деревини за заниженими цінами. За даними слідства, через такі дії територіальна громада недоотримала понад 9,1 млн грн.