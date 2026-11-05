На Київщині прокуратура через суд захистила 5,8 га соснового лісу від забудови

Йдеться про державну земельну ділянку в Обухівській громаді вартістю понад 28 млн грн, яку незаконно передали в оренду під будівництво багатоквартирного будинку.

Обухівська міська рада вилучила землю з державного лісового фонду та передала її приватному товариству. Згодом ділянку зарахували до комунальної власності, зберігши призначення під житлову забудову.

3 листопада Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу прокуратури та скасував попереднє рішення суду. Незаконність вилучення державних лісових земель підтверджено.

Наступний крок — виконання судового рішення та відновлення права держави на цю територію.

Джерело: Київська обласна прокуратура