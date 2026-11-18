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У селі Новосілки Вишгородського району Київської області завершили гасіння масштабної пожежі на території складської будівлі та знищених сімох автомобілів, які постраждали внаслідок російської атаки.

Рятувальники ДСНС наразі проводять розбирання та проливання конструкцій, щоб остаточно запобігти можливим повторним займанням.

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Окрім того, від вибухової хвилі зазнали пошкоджень чотири приватні житлові будинки, господарська будівля та ще один легковий автомобіль.

Джерело: ДСНС України.

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