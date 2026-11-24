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На Київщині судитимуть столичного адвоката, який, за даними слідства, разом зі спільником організував незаконне вивезення військовослужбовців із військових частин. Вартість таких «послуг» становила в середньому 10 тисяч доларів США.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у справі.

За даними слідства, адвокат позиціонував себе як «військовий юрист», однак фактично юридичної допомоги не надавав. Натомість пропонував військовослужбовцям варіанти самовільного залишення військових частин у різних регіонах України.

Чоловік разом зі спільником переконував клієнтів, що має впливові зв’язки серед військового командування та володіє інформацією про особливості організації роботи військових частин.

Схема полягала у тому, що адвокат на власному автомобілі приїжджав до військових частин, забирав військовослужбовців і, оминаючи блокпости, вивозив їх до місць проживання.

Гроші за свої послуги спільники отримували у криптовалюті, після чого розподіляли між собою.

Слідство задокументувало три епізоди злочинної діяльності у 2026 році. Адвокату та його спільнику повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Під час досудового розслідування адвокат повністю визнав свою вину, надав викривальні показання та добровільно перерахував 1 мільйон гривень на потреби Збройних Сил України.

Наразі обвинувальний акт щодо адвоката скеровано до суду для розгляду по суті. Його спільник перебуває у розшуку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському перед судом постане 52-річний житель Києва, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги він вимагав 15 тисяч євро. Досудове розслідування у справі завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про вимагання та одержання військовослужбовцями неправомірної вигоди від представників підприємства. Гроші вимагали за безперешкодне прийняття військовою частиною засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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