На Київщині судитимуть адвоката, який організував схему СЗЧ за хабарі
На Київщині судитимуть столичного адвоката, який, за даними слідства, разом зі спільником організував незаконне вивезення військовослужбовців із військових частин. Вартість таких «послуг» становила в середньому 10 тисяч доларів США.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у справі.
За даними слідства, адвокат позиціонував себе як «військовий юрист», однак фактично юридичної допомоги не надавав. Натомість пропонував військовослужбовцям варіанти самовільного залишення військових частин у різних регіонах України.
Чоловік разом зі спільником переконував клієнтів, що має впливові зв’язки серед військового командування та володіє інформацією про особливості організації роботи військових частин.
Схема полягала у тому, що адвокат на власному автомобілі приїжджав до військових частин, забирав військовослужбовців і, оминаючи блокпости, вивозив їх до місць проживання.
Гроші за свої послуги спільники отримували у криптовалюті, після чого розподіляли між собою.
Слідство задокументувало три епізоди злочинної діяльності у 2026 році. Адвокату та його спільнику повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Під час досудового розслідування адвокат повністю визнав свою вину, надав викривальні показання та добровільно перерахував 1 мільйон гривень на потреби Збройних Сил України.
Наразі обвинувальний акт щодо адвоката скеровано до суду для розгляду по суті. Його спільник перебуває у розшуку.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському перед судом постане 52-річний житель Києва, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги він вимагав 15 тисяч євро. Досудове розслідування у справі завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про вимагання та одержання військовослужбовцями неправомірної вигоди від представників підприємства. Гроші вимагали за безперешкодне прийняття військовою частиною засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).