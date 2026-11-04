На Київщині судитимуть чоловіка, який замовив убивство колишньої дружини

0:00 / 0:00

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 70-річного чоловіка, якого підозрюють в організації замовного вбивства колишньої дружини та спробі підробити її заповіт. За виконання злочинного задуму він запропонував загалом 10 тисяч доларів США.

За даними слідства, конфлікт між колишнім подружжям виник через поділ майна. Через неприязні стосунки з жінкою чоловік вирішив організувати її вбивство та звернувся по допомогу до знайомого, який мав знайти виконавця.

За вбивство колишньої дружини обвинувачений запропонував 10 тисяч доларів США. Під час зустрічі він передав людині, яка мала виконати замовлення, 5 тисяч доларів завдатку.

Також чоловік надав фотографії колишньої дружини, інформацію про місця її проживання та власноруч намалював схему будинку. Решту суми — ще 5 тисяч доларів — він пообіцяв передати після виконання замовлення.

Правоохоронці контролювали перебіг подій. Убивство жінки було імітовано, а замовнику надіслали фотографії, на яких вона нібито була мертвою.

Повіривши, що злочин виконано, чоловік передав другу частину обіцяної винагороди. Після цього його затримали на гарячому.

Крім того, за матеріалами слідства, чоловік намагався організувати підроблення заповіту колишньої дружини, щоб заволодіти належним їй майном.

За виготовлення фальшивого документа він запропонував 3 тисячі доларів США. Для цього передав копії документів жінки та 1 тисячу доларів завдатку. Однак реалізувати цей задум йому також не вдалося.

У межах кримінального провадження потерпіла заявила цивільний позов і вимагає відшкодувати 5 мільйонів гривень моральної шкоди.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління ГУНП у Київській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Остаточне рішення щодо винуватості чоловіка має ухвалити суд.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який готував замах на одного з керівників регіонального управління СБУ на Донеччині. Українські контррозвідники завчасно викрили плани російської спецслужби та затримали зловмисника у квітні цього року.

Агент ФСБ із Запоріжжя отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше у лавах ЗСУ викрили агента ФСБ, який навів російську атаку на підрозділ операторів БпЛА.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві 18-річного жителя Одеси, якого підозрюють у державній зраді.

На Рівненщині агента ФСБ, який готував підрив залізничної колії перед вантажним потягом, засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читай нас у