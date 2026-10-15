На Київщині судитимуть екскомандира за залучення військових до будівництва будинку

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До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього командира однієї з військових частин Київської області, якого обвинувачують у зловживанні службовим становищем. За даними прокуратури, він залучав підлеглих до будівництва приватного будинку замість виконання військових обов’язків, що спричинило збитки на понад 1,5 млн грн.

Встановлено, що з квітня 2023 року до листопада 2025 року командир залучав двох підлеглих військовослужбовців, які мали будівельні навички, до ремонтно-будівельних робіт у приватному будинку на Черкащині, що належить його співмешканці. Роботи вони виконували у службовий час замість виконання обов’язків військової служби.

Водночас командир приховував фактичну відсутність підлеглих, надаючи неправдиві відомості про виконання ними службових обов’язків, та підписував накази про їх преміювання, хоча знав, що в цей час замість служби вони працюють на приватному об’єкті.

На підставі відповідних документів військовослужбовцям безпідставно продовжували нараховувати та виплачувати грошове забезпечення, зокрема премії та надбавки.

Унаслідок цього одному військовослужбовцю незаконно виплачено майже 800 тис грн, іншому — понад 700 тис грн.

Загальна сума завданих державі збитків перевищила 1,5 млн грн.

У кримінальному провадженні прокурором заявлено цивільний позов з метою відшкодування всієї суми завданих збитків.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювалося ТУ ДБР у місті Києві за оперативного супроводу ДВКР СБ України.

Джерело: Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону

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