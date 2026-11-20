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На Київщині до суду скерували обвинувальний акт щодо підприємця з Переяслава, у якого вилучили понад 17 тисяч пляшок підробленого алкоголю загальною вартістю більш як 2,6 млн грн. Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області завершили розслідування справи.

За даними слідства, чоловік закуповував і перевозив великі партії фальсифікованих напоїв, а потім продавав їх через власну мережу збуту. Алкоголь кустарного виробництва реалізовували під виглядом дорогих імпортних напоїв. На пляшках розміщували етикетки відомих світових брендів, однак акцизні марки були відсутні.

Підприємець зберігав продукцію у двох гаражах, переобладнаних під склади. Під час обшуків детективи вилучили майже 8,7 тисячі літрів рідини невідомого походження. Експертизи підтвердили, що напої фальсифіковані й не відповідають державним стандартам якості. Суд наклав арешт на вилучену продукцію.

Підприємця обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні підакцизних товарів з метою збуту за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід забезпечували співробітники Управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Нацполіції, процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. Нагадаємо, що За фальсифікований алкоголь із тяжкими наслідками можуть давати до 10 років в’язниці.

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