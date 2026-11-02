На Київщині в п’яти населених пунктах погіршилася якість повітря

0:00 / 0:00

У п’яти населених пунктах Київської області зафіксували помірний рівень дрібнодисперсного пилу. Мешканцям рекомендують зачинити вікна та обмежити тривале перебування на відкритому повітрі.

Йдеться про Іванків, Білу Церкву, Вишневе, Бориспіль та Бровари. За тривалого впливу пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

Мешканцям цих населених пунктів рекомендують:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за можливості увімкнути очищувач повітря.

Водночас в інших населених пунктах області перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не виявили. Загальний індекс якості повітря (AQI) залишається в межах норми.

Похмура погода та помірний північно-західний вітер сприяють перемішуванню повітря й розсіюванню шкідливих речовин.

Також на Київщині рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону. Фахівці продовжують стежити за станом атмосферного повітря.

Джерело: КОВА

Нагадаємо, на Київщині погіршилася якість повітря — у шести населених пунктах фіксують пил.

До цього стало відомо, які райони Києва мають найкращі показники якості повітря.

У Києві 28 жовтня зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря на одній із вулиць.

Читай нас у