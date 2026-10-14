На Київщині викрили схему незаконного виїзду чоловіків до Румунії за $15 тисяч

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На Київщині 58-річному чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Вартість послуги становила $15 тисяч з однієї людини.

За даними слідства, наприкінці серпня 2026 року підозрюваний організував схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Він залучив знайому, яка мала шукати охочих та допомагати з їхнім доставленням до українсько-румунського кордону.

Під час зустрічі в Києві чоловіку, який планував виїхати, пояснили механізм переправлення. Його мали забрати автомобілем із місця проживання та доправити до кордону, запевняючи, що перетнути його вдасться безперешкодно.

1 жовтня підозрюваний отримав $15 тисяч біля одного із супермаркетів у Києві. Його затримали під час передачі грошей.

Чоловіку інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Досудове розслідування триває.

Джерело: Київська обласна прокуратура

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