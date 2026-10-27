На Київщині викрили трьох посадовців, які вимагали по $3000 хабаря

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На Київщині трьох посадовців підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Серед них — двоє працівників філії газорозподільної компанії та директор комунального підприємства.

За даними Київської обласної прокуратури, двоє працівників газової компанії вимагали у власника будинку $3000 за те, щоб не складати акт про порушення правил експлуатації газових мереж і не відключати оселю від газопостачання.

В іншому випадку директор комунального підприємства, за версією слідства, вимагав $3000 від представника бізнесу за сприяння в погодженні документів і отриманні дозволу на вирубку зелених насаджень. Також він обіцяв вплинути на те, щоб у разі виявлення порушень природоохоронного законодавства відповідні органи не вживали заходів.

Усіх трьох фігурантів затримали під час одержання грошей і повідомили про підозру.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майже $22 тисячі, понад 8,5 тисячі євро та 40 тисяч гривень, а також документи й чорнові записи.

Дії підозрюваних кваліфікували за статтями про одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом. Досудове розслідування триває.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Вищий антикорупційний суд 26 жовтня засудив колишню заступницю голови Дзержинського районного суду Харкова до восьми років позбавлення волі за одержання 4 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти екссуддя мала ухвалити рішення про повернення обвинуваченому вилучених під час розслідування понад 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, засуджений за хабар суддя із Закарпаття вийшов із колонії достроково.

Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у будівництві багатоквартирного будинку в Луцьку.

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