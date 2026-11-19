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Пам’ятний знак присвятять військовим льотчикам Повітряних сил ЗСУ, які стали на захист неба над Києвом та областю з перших годин повномасштабного вторгнення. Меморіал планують створити у вигляді фюзеляжу українського винищувача на місці запеклих боїв.

Питання вшанування пам’яті героїв обговорили під час робочої зустрічі у Київській обласній державній адміністрації за участі заступниці голови КОДА Жанни Осипенко, представників департаменту культури та туризму, командування Повітряних сил, ПвК «Центр» та 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».

Учасники наради розглянули можливість наповнення проєкту «Київщина. Місця пам’яті» інформацією про загиблих пілотів, даними про місця героїчних повітряних боїв та інтерактивною картою. Окрему увагу приділили ініціативі облаштування меморіального знаку у формі фюзеляжу винищувача на території колишнього Макарівського району Київщини.

«Робота над проєктом має визначені напрямки та поетапний план реалізації. Важливо, що ініціатива знаходить підтримку з боку обласної адміністрації та територіальних громад. Наступним важливим кроком стане обговорення концепції з родинами загиблих пілотів та долучення їх до проєкту. Наш обов’язок – зберегти і передати наступним поколінням пам’ять про тих, хто ціною власного життя захищав українське небо», – зазначила начальниця відділу цивільно-військового співробітництва ПвК «Центр», полковник Олена Карабанчук.

Джерело: ПвК «Центр»

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