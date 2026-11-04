На Київщині за 396 млн грн відбудовують пошкоджений шляхопровід

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Поблизу Макарова на Київщині відновлюють пошкоджений під час бойових дій шляхопровід на автодорозі Т-10-19 Феневичі — Бородянка — Макарів — Бишів, роботи за 396 млн грн вже виконані на 69%.

Як зазначив голова Агентства відновлення Іван Федоров, підрядник змонтував металеві конструкції прогонових будов, облаштував опори й забетонував монолітну плиту, а зараз нанесе гідроізоляцію та готується до дорожніх робіт. Відбудову об'єкта, яку в 2026 році фінансують із держбюджету та за рахунок кредиту Citi Bank UKEF, планують завершити до кінця року за сприятливих погодних умов і належного ресурсозабезпечення.

Джерело: Агентство відновлення.

Раніше у Харківській області відновили рух мостом через Сіверський Донець, який підірвали ще в лютому 2022 року під час наступу російських військ.

А в Івано-Франківську фахівці Локомотиворемонтного заводу (ЛРЗ) відновили пішохідний міст, який торік зруйнувала повінь.

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