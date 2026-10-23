На Київщині загинула собачка Жуля, яка стала символом місцевої АЗК

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Собачка Жуля, яка стала впізнаваною символом однієї з автозаправних станцій Київської області, загинула після нападу іншого собаки.

Жуля вісім років зустрічала гостей АЗК мережі KLO у Троїцькому Київської області. Вона любила людей, давала лапку, чекала на знайомих.

Однак, кілька днів тому на території автозаправки на неї напав інший собака – вівчарка, яка прибігла слідом за відвідувачкою. Попри допомогу ветеринарів, врятувати життя Жулі не вдалося.

“Ця трагедія нагадує про відповідальність кожного власника за безпеку інших тварин. Адже кожне життя має цінність“, – наголосили в KLO.

Мережа АЗК заявила, що хоче зберегти історію Жулі. Тварину кремують, а на АЗК у Троїцькому встановлять пам’ятну табличку.

Джерело: KLO.

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