На Київщині запровадили екстрені відключення електроенергії

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5 листопада у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК «Укренерго». Під час дії обмежень погодинні графіки відключень не застосовуватимуться.

Наразі енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

В енергетичній компанії наголошують, що фахівці роблять усе можливе для стабілізації ситуації в енергосистемі. Про будь-які зміни в режимі електропостачання мешканців області інформуватимуть оперативно.

Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла.

У частині областей України 5 листопада протягом усієї доби застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетики.

Українські атомні електростанції знизили потужність генерації через масштабні та систематичні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

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