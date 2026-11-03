На Київщині затримали Валентину Молоду, яка влаштувала скандал із заручниками у Петропавлівській Борщагівці

0:00 / 0:00

Правоохоронці затримали Валентину Молоду, яка під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці на Київщині заявляла про нібито «заручників» у будівлі та представлялася лікаркою й власницею клініки «Мед-Престиж». За три дні до протестів жінка разом із водієм, за даними правоохоронців, провела розвідку будівлі.

Кирило Буданов розповів про дії жінки, не називаючи її прізвища. За його словами, перед початком протестів могли відбуватися провокаційні дії.

«Це складна ситуація. Я вважаю, що потрібно утриматись від суб’єктивних оцінок. Те, що можу сказати на загал, ну, до прикладу, дуже цікавий факт. Я розумію, що люди були збурені, але і були факти провокації. До прикладу, з чого це все почалося? Одна особа, надівши для чогось форму медичного персоналу і придбавши перед цим автомобіль медичної допомоги, зі своїм водієм за мінімум три доби до цього провела, скажімо так, розвідку цього об’єкта. Це все відфіксовано і так далі», — пояснив керівник ОП.

За словами Буданова, під час подальшого розслідування правоохоронці знайшли в телефоні жінки матеріали, які можуть свідчити про заздалегідь підготовлені дії. Зокрема, йдеться про фотографії та листування.

Керівник Офісу президента повідомив, що жінка спілкувалася з певними Telegram-каналами, які почали масово поширювати відповідні повідомлення.

«Є переписка з певними телеграм-каналами, які розпочали масово на цю розсилку. Я не знаю до кінця, з якою метою це робилось — або з особистих мотивів, підняти свій рейтинг, чи заробити певні гроші, — але буде питання, хто ж такі гроші за такі послуги платить. Чи, можливо, все ж таки — з трошки іншою, антидержавницькою метою», — припустив Буданов.

Водночас він наголосив, що ситуацію в Софіївській Борщагівці не можна пояснювати виключно діями можливих провокаторів. На його думку, інцидент також продемонстрував наявність суспільної напруженості та проблем, які потребують розв’язання.

«Так, з одного боку провокатори, але з іншого боку — це напруга в суспільстві. Вона (жінка — ред.) затримана», — повідомив Буданов.

Про це розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що осіб, які ініціювали події на Петропавлівській Борщагівці, встановлять і притягнуть до відповідальності. За його словами, об'єктивне розслідування вже розпочали Генеральна прокуратура та відповідні правоохоронні органи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронних органів через інцидент на Петропавлівській Борщагівці. Омбудсмен вимагає з'ясувати обставини події, перевірити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії в будинку та надати оцінку діям усіх причетних.

У пункті дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці, які брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі, пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

Раніше ДБР відкрило справу через сутички у Петропавлівській Борщагівці.

Нагадаємо, Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці.

У корпусі Азов прокоментували сутичку біля пункту дислокації в Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У будинку в Петропавлівській Борщагівці виявили 25 людей, четверо поранені.

Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

Читай нас у