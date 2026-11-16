На Київщині звільнили прокурора, який похмелявся перед засіданням суду

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про звільнення прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області Ігоря Касинюка через грубе порушення правил прокурорської етики. Він випив прямо у суді коньяку і пішов брати участь у засіданні.

«За матеріалами дисциплінарного провадження близько 16 години 19 січня цього року суддя Ірпінського міського суду Київської області поскаржилася керівництву Бучанської окружної прокуратури на дії прокурора Касинюка», який перед судовим засіданням та в робочий час вживав алкоголь у приміщенні суду, після чого підтримував державне обвинувачення у справі про крадіжку й грабіж.

Сам Касинюк пояснив свій вчинок похміллям і купівлею двох пляшок коньяку по 50 грамів, однак КДКП визнала його поведінку зухвалою та такою, що порочить звання прокурора і підриває довіру до органів прокуратури.

Джерело: інтернет-видання «Главком» з посиланням на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

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