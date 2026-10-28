На кордоні України наразі немає черг, але пасажиропотік зростає — ДПСУ

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Пасажиропотік на західних ділянках державного кордону України традиційно зростає напередодні вихідних. Водночас станом на зараз значних черг у пунктах пропуску не спостерігається. Про ситуацію на кордоні повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Пасажиропотік на кордоні дуже динамічний. І часто навантаження, яке може бути в якийсь один із днів, у подальшому в інформаційному полі подають як великі черги, скупчення транспорту, багатогодинне очікування на кордоні тощо. Однак треба правильно розуміти, що черги на кордоні - це ситуативна справа. Традиційно пасажиропотік збільшується напередодні вихідних, а також у вихідні», - зазначив Демченко.

Він зауважив, що в четвер-п'ятницю більшість пунктів пропуску на кордоні з Польщею, на які припадає 50% від усього пасажиропотоку, мали завантаженість. Найбільш завантаженими були Устилуг на Волині, Краківець, Шегині на Львівщині. Однак уже з понеділка черг на кордоні немає.

«Станом на сьогодні практично нульові показники відносно кордону, і по кордону з Польщею в тому числі», - повідомив Демченко.

Він нагадав, що кордон у будній день перетинає близько 85-90 тисяч громадян, у п’ятницю – до 95 тисяч, а у вихідні цей показник перевищує 100 тисяч.

«У ці вихідні ми мали таке різке збільшення до 117 тисяч перетинів кордону і в суботу, і в неділю. При тому, що субота, до прикладу, характеризувалася більше виїздом, а неділя - динамікою пасажиропотоку рівними частинами 50/50», - розповів речник.

Також Демченко зауважив, що на пасажиропотік можуть впливати частково і тимчасові призупинення пропускних операцій через повітряні тривоги.

«Більше призупинення таких пропускних операцій можна було відстежити саме на минулому тижні. Особливо по напрямку кордону у Волинській області, на Львівщині, на ділянці кордону з Молдовою, в межах Одещини, Вінниччини, бо, на жаль, ворог посилює свій терор на більшість регіонів України», - зазначив він.

За словами Демченка, через повітряні тривоги роботу найчастіше призупиняли пункти пропуску на Волині.

«Якщо говорити про ділянку кордону з Польщею, а це в нас Волинська область і Львівщина, то більшість призупинення пропускних операцій було саме в межах Волинської області. Хоча по Львівщині також лунали тривоги, і пропускні операції на різних пунктах пропуску і в межах Львівщини призупиняли роботу на певні періоди також», - розповів речник.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Відео: На Волині утворилися кілометрові черги автобусів на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею вдвічі зросли черги для вантажних перевезень.

Поїздки з України до Польщі ускладнилися через значні затримки потягів і довге очікування на кордоні. Станом на 20 жовтня деякі рейси «Укрзалізниці» відставали від графіка майже на 20 годин, а пасажири автобусів повідомляли про багатогодинні затримки. В «Укрзалізниці» пояснили, що рух доводиться коригувати через повітряні тривоги та заходи безпеки.

На українсько-польському кордоні у Львівській області зафіксували накопичення транспорту на виїзд з України.

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