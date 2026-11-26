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У пункті пропуску «Краківець» військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону викрили спробу підкупу прикордонниці. На виїзд з України прибув 51-річний житель Києва. Під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік не має одного з документів, необхідних для перетину державного кордону.

Після пояснення причин відмови киянин поклав 500 євро до паспорта та повторно передав його прикордонниці, намагаючись вплинути на її рішення. Військовослужбовиця відмовилася приймати гроші.

До Національної поліції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Державна прикордонна служба України дотримується принципу нульової толерантності до корупції.

Від початку 2026 року військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону відмовилися від неправомірної вигоди у 409 випадках. Загальна сума запропонованих коштів перевищила 1,7 мільйона гривень. Їх пропонували як у гривнях, так і в іноземній валюті. Про це повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін. На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який намагався дати хабар прикордонникам.

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