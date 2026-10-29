На кордоні з Польщею львів’янин намагався підкупити прикордонницю
У пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею прикордонники припинили спробу підкупу військовослужбовиці. 28-річний житель Львова намагався передати їй 600 доларів США, щоб вплинути на рішення щодо перетину кордону.
Чоловік прибув до пункту пропуску для виїзду з України. Під час перевірки документів і спілкування з прикордонницею він не зміг підтвердити мету поїздки до Польщі. Щоб домогтися дозволу на перетин кордону, львів’янин вклав гроші до пакета документів і передав його військовослужбовиці 7-го прикордонного Карпатського загону.
Військовослужбовиця відмовилася від грошей і діяла відповідно до встановленого порядку. До Національної поліції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Державна прикордонна служба України дотримується принципу нульової толерантності до корупції.
Від початку 2026 року військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону відмовилися від неправомірної вигоди у 392 випадках. Загальна сума запропонованих коштів перевищила 1,6 мільйона гривень. Гроші пропонували у гривнях та іноземній валюті.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
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