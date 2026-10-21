На кордоні з Польщею вдвічі зросли черги для вантажних перевезень

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Час очікування на українсько-польському кордоні збільшився вдвічі через блокування морських портів та систематичні атаки Росії на вітчизняну інфраструктуру. Про це заявив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач під час Експортного форуму ЕП.

Якщо раніше загальний час очікування для експортерів становив 2–3 дні, то наразі період виїзду та в'їзду до Польщі сягає 7–9 днів. Цей фактор суттєво впливає на логістику, зокрема на імпорт пального. Для подолання кризи держава працює над розширенням пунктів пропуску, розвитком альтернативної інфраструктури та розбудовою євроколії у глиб країни.

Джерело: Економічна правда.

Поїздки з України до Польщі ускладнилися через значні затримки потягів і довге очікування на кордоні. Станом на 20 жовтня деякі рейси «Укрзалізниці» відставали від графіка майже на 20 годин, а пасажири автобусів повідомляли про багатогодинні затримки. В «Укрзалізниці» пояснили, що рух доводиться коригувати через повітряні тривоги та заходи безпеки.

На українсько-польському кордоні у Львівській області зафіксували накопичення транспорту на виїзд з України.

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