На кордоні з Румунією викрили українку, яка намагалася вивезти сигарети у схованках автомобіля

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У пункті пропуску «Порубне» прикордонники викрили громадянку України, яка намагалася незаконно перемістити до Румунії близько 500 пачок сигарет. Тютюнові вироби жінка сховала в конструктивних порожнинах власного автомобіля.

Інцидент стався вранці під час проходження прикордонного та митного контролю. До Румунії на власному автомобілі прямувала громадянка України 1983 року народження.

Під час перевірки жінка стверджувала, що не перевозить із собою жодних товарів. Однак прикордонники спільно з представниками митниці провели огляд транспортного засобу.

У результаті перевірки сигарети з українськими акцизними марками виявили в конструктивних порожнинах багажного відділення та речовому відсіку автомобіля.

Загалом правоохоронці знайшли та вилучили близько 500 пачок сигарет.

Представники митниці склали відповідний протокол.

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