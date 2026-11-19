На кордоні з Румунією вилучили $500 тисяч, захованих в автобусі
У пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили в пасажирському автобусі спеціально обладнаний сховок із великою сумою валюти.
Автобусом до Румунії керував громадянин Туреччини. Під час поглибленого огляду прикордонники спільно з митниками та представниками СБУ знайшли пакунки з готівкою.
Загалом вилучили 500 тисяч доларів США. Також конфіскували автобус, а митники склали відповідний протокол.
Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Українські митники під час перевірки міжнародних експрес-відправлень, які прямували до Польщі, виявили сім посилок із 551 безколекторним двигуном для FPV-дронів. Усі відправлення проходили митний контроль перед пересиланням за кордон. У них знайшли комплектуючі, призначені для безпілотників.
Київські митники перехопили незвичайні посилки з головоюакули та бивнем слона.
На пункті пропуску «Устилуг» громадянин Польщі намагався ввезти в Україну майже 3 тисячі деталей картриджів для електронних сигарет без декларування та сплати митних платежів. Товар у заводських упаковках перевозили в багажнику автомобіля через «зелений коридор».