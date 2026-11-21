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Удень 21 листопада, у «Київводоканалі» повідомили про стабілізацію тиску у водопровідних мережах лівобережної частини столиці. Наразі показники відповідають нормативним значенням, а водопостачання здійснюється у штатному режимі.

"Водопостачання лівобережної частини міста здійснюється у штатному режимі. Фахівці Київводоканалу продовжують контролювати роботу водопровідної системи та працюють над відновленням стабільного водопостачання в інших районах столиці", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

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